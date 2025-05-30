Чем больше Россия стремиться к настоящему, устойчивому миру, тем сильнее оказываемое на неё давление на всех уровнях – Запад не хочет завершения украинского конфликта, в надежде заработать ещё и ещё ценой жизни сотен тысяч украинцев.