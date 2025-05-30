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Друг шефа британской разведки грязно вмешался в переговоры. Война против России перешла на новый уровень

Друг шефа британской разведки грязно вмешался в переговоры. Война против России перешла на новый уровень

Чем больше Россия стремиться к настоящему, устойчивому миру, тем сильнее оказываемое на неё давление на всех уровнях – Запад не хочет завершения украинского конфликта, в надежде заработать ещё и ещё ценой жизни сотен тысяч украинцев.

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