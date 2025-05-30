Чем больше Россия стремиться к настоящему, устойчивому миру, тем сильнее оказываемое на неё давление на всех уровнях – Запад не хочет завершения украинского конфликта, в надежде заработать ещё и ещё ценой жизни сотен тысяч украинцев.
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