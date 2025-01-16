Посол отметил, что Владимир Зеленский и его окружение демонстрируют крайнюю нервозность Киев способен совершить новые террористические провокации накануне инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, который выступает за урегулирование конфликта на Украине.
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