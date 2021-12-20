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Чубайс и компания учились управлять страной по методичкам Госдепа

Чубайс и компания учились управлять страной по методичкам Госдепа

Весна 1991 года. На стажировке в Австрии: министр труда (а позднее — министр экономики) Александр Шохин, министр внешних экономических связей Петр Авен, первый заместитель министра экономики и финансов Андрей Нечаев,… Показать полностью.

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