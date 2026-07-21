Крым получит 5 млрд рублей на выплаты пострадавшим от отключений света

Глава Крыма Сергей Аксёнов обсудил с руководителями Евпатории, Сак и Сакского района пути решения наиболее острых вопросов жизнеобеспечения в условиях периодического отсутствия электроэнергии и водоснабжения.
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