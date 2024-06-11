К строительству легкоатлетического манежа в Воронеже привлекут концессионеров

В Воронеже накануне рассмотрели проекты легкоатлетических манежей «Инфратех Концессии» – структурного подразделения ГК «РОСТЕХ», который специализируется на реализации инвестиционных проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессий.
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