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Воронежские новости

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К строительству легкоатлетического манежа в Воронеже привлекут концессионеров

К строительству легкоатлетического манежа в Воронеже привлекут концессионеров

В Воронеже накануне рассмотрели проекты легкоатлетических манежей «Инфратех Концессии» – структурного подразделения ГК «РОСТЕХ», который специализируется на реализации инвестиционных проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессий.

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