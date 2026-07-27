Проспавшись до Твери, в Твери опять напьюся: что нужно знать о Денисе Давыдове и русских стихах о войне

Валерий Шубинский — о том, почему мы не помним текстов Дениса Давыдова, но все равно его любим, как он геройствовал, трикстерничал и высмеивал либералов, как русская поэзия осмысляет войну и нужно ли поэтам что-то делать, когда литературу на их глазах превращают в идеологическое орудие.