ФНС закрыла бизнес Ани Лорак после скандала с Константином Меладзе

Решение ФНС связано с несоответствием юридического адреса компании фактическому. Юрист Михаил Алексеев пояснил, что последняя бухгалтерская отчетность за 2019 год свидетельствует о выручке компании в 40 миллионов и прибыли в 15 миллионов рублей.