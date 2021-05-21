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ФНС закрыла бизнес Ани Лорак после скандала с Константином Меладзе

ФНС закрыла бизнес Ани Лорак после скандала с Константином Меладзе

Решение ФНС связано с несоответствием юридического адреса компании фактическому. Юрист Михаил Алексеев пояснил, что последняя бухгалтерская отчетность за 2019 год свидетельствует о выручке компании в 40 миллионов и прибыли в 15 миллионов рублей.

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