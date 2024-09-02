2 сентября нас ждет Самойлов день, которым управляет пророк Самуил — заступник мужчин. 🙏🙏🙏 Так что сегодня надо чествовать представителей сильного пола, хвалить их, баловать вкусняшками и почаще обнимать.
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2 сентября нас ждет Самойлов день, которым управляет пророк Самуил — заступник мужчин. 🙏🙏🙏 Так что сегодня надо чествовать представителей сильного пола, хвалить их, баловать вкусняшками и почаще обнимать.