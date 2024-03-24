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Повел за собой: восьмиклассник спас сотни людей во время трагедии в «Крокусе»

Повел за собой: восьмиклассник спас сотни людей во время трагедии в «Крокусе»

15-летний школьник подрабатывал гардеробщиком и четко усвоил инструкции. Парень, спасший сотню людей в "Крокусе" соцсетиТрагедия в концертном зале «Крокус», унесшая жизни более полутора сотен человек, никого не оставила равнодушными.

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