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Разорились на ЖКХ? Проверьте подвал своего дома – там может быть ферма

Разорились на ЖКХ? Проверьте подвал своего дома – там может быть ферма

В одном из домов в Тольятти обнаружена незаконная майнинговая ферма для заработка на криптовалюте. Очевидно, те, кто её установил, рассчитывали, что никто ничего не заметит, а траты за электричество тихо размажут между всеми жильцами.

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