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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бушар побил рекорд Коффи по числу передач для защитников за один розыгрыш плей-офф НХЛ – 26 против 25

Защитник «Эдмонтона» отметился ассистентским хет-триком в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (5:3, 2-3).

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