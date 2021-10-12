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Белоруссия: каким быть гражданскому обществу?

Белоруссия: каким быть гражданскому обществу?

Общественно-политический кризис в Белоруссии, который развернулся в 2020 году, привел к пересмотру отношения властей республики к институтам гражданского общества в стране.

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Traveller
Нацистские бчб-тряпки на главной площади Минска. Что может быть кощунственней для так сказать "партизанской" республики!?! Вот такую нечисть взрастили дедушки-полицаи.

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