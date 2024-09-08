Он брал золото МЧМ, переписывал историю НХЛ, а теперь работает на стройке. Во всем виноват грандиозный скандал

Остальные участники темной истории пытаются не сдаваться.Этой зимой появились новости о том, что пятерым игрокам молодежной сборной Канады 2018 года было приказано сдаться полиции Лондона для предъявления обвинения в сексуальном насилии.
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