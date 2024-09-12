Обвиняемый во взятке в криптовалюте экс-следователь выступит с последним словом

Балашихинский городской суд Московской области 11 сентября 2024 года провел прения сторон по делу бывшего сотрудника столичного СК Марата Тамбиева, обвиняемого в получении взяток на сумму 7,3 млрд рублей.
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