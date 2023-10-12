В США умер самый таинственный филантроп-миллиардер, раздавший при жизни все свои деньги

В США в возрасте 92 лет умер предприниматель Чак Фини, сколотивший состояние на магазинах Duty Free. Бизнесмен, входивший в список Forbes, еще при жизни раздал почти все свои деньги, оставив себе $2 млн на пенсию, передает forbes.
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