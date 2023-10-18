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РБК: инвесторы попросили власти России ограничить госкредиты для Белоруссии

РБК: инвесторы попросили власти России ограничить госкредиты для Белоруссии

Частные инвесторы призвали российское правительство ввести ограничения на объемы государственного кредитования Белоруссии, а также прекратить предоставлять займы из-за невыплат Минска по бондам, обращение направлено заместителю министра экономического развития РФ Дмитрия Вольвача.

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