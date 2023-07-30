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В Иране чиновника, отвечающего за исламские ценности, уволили из-за видео секса с другим мужчиной

В Иране чиновника, отвечающего за исламские ценности, уволили из-за видео секса с другим мужчиной

Сотрудника министерства культуры Ирана Реза Цагати, отвечающего за исламские ценности, отстранили от должности после того, как в сети появилось видео, на котором он занимается однополым сексом, передает РБК со ссылкой на издание Iran International.

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