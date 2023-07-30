В Иране чиновника, отвечающего за исламские ценности, уволили из-за видео секса с другим мужчиной

Сотрудника министерства культуры Ирана Реза Цагати, отвечающего за исламские ценности, отстранили от должности после того, как в сети появилось видео, на котором он занимается однополым сексом, передает РБК со ссылкой на издание Iran International.
Сотрудника министерства культуры Ирана Реза Цагати, отвечающего за исламские ценности, отстранили от должности после того, как в сети появилось видео, на котором он занимается однополым сексом, передает РБК со ссылкой на издание Iran International.
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