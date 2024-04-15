ОПЕК в марте 2024 года увеличил добычу нефти Ирэн ОрлонскаяДобыча сырой нефти стран-членов ОПЕК в марте увеличилась на 3 тысячи баррелей в сутки по сравнению с февралем, преимущественно благодаря Ирану, Саудовской Аравии, Габону и Кувейту, достигнув 26,6 миллиона баррелей.
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