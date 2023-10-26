Названы условия возвращения курса доллара к 70 рублям

Гипотетически в какой-то период времени возвращение курса рубля к 70 за доллар возможно, но для этого нужна совокупность факторов, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.
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