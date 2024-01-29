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Газета.ру

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Депутат Рады Дубинский: число условий для переговоров Киева и Москвы растет

Депутат Рады Дубинский: число условий для переговоров Киева и Москвы растет

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО, заявил, что число "условий", необходимых для начала обсуждения завершения конфликта на Украине, растет.

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