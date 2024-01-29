Депутат Рады Дубинский: число условий для переговоров Киева и Москвы растет

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО, заявил, что число "условий", необходимых для начала обсуждения завершения конфликта на Украине, растет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии