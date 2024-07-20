Зеленский назвал Трампа президентом США

Lana

Трамп был президентом, поэтому его можно так называть. В Америке обращение "президент" сохраняется и после окончания срока. Это что-то вроде пожизненного титула, так что Зеленский написал правильно. Другое дело, что поступает неправильно в принципе. Капитулировать давно пора.