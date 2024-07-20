Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Зеленский назвал Трампа президентом США

Зеленский назвал Трампа президентом США

Владимир Зеленский назвал баллотирующегося на выборах Дональда Трампа президентом. Об этом лидер украинского режима сообщил в своем Telegram-канале.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
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7 час.
Lana
Трамп был президентом, поэтому его можно так называть. В Америке обращение &quot;президент&quot; сохраняется и после окончания срока. Это что-то вроде пожизненного титула, так что Зеленский написал правильно. Другое дело, что поступает неправильно в принципе. Капитулировать давно пора.
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3 час.
Юрий Николаев
Ну вот, дошла очередь до трампа. ЗЕ торчок сейчас вылижет ему сраньё до блеска.
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2 час.

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