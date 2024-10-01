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Царьград

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Четверо русских солдат обратили группу боевиков ВСУ в бегство и заняли важную позицию

Четверо русских солдат обратили группу боевиков ВСУ в бегство и заняли важную позицию

Группа русских солдат оттеснила украинских боевиков с важной позиции в Русском Поречном, которое находится в серой зоне конфликта.

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