Казахстан выделил Палестине миллионон долларов

Касым-Жомарт Токаев заявил о предоставлении гуманитарной помощи палестинцам.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение о предоставлении гуманитарной помощи палестинскому народу в размере 1 миллиона долларов.
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