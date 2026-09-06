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FiNE NEWS

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Гендиректор «Аэрофлота» объяснил необходимость закона об овербукинге

Гендиректор «Аэрофлота» объяснил необходимость закона об овербукинге

Гендиректор авиакомпании «Аэрофлот» Сергей Александровский прокомментировал инициативу по введению закона об овербукинге на авиарейсах.

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