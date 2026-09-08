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test mazurok

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🚑 В Судаке построили новое здание подстанции скорой помощи

🚑 В Судаке построили новое здание подстанции скорой помощи Двухэтажное здание площадью более 1100 квадратных метров рассчитано на четыре бригады и обслуживает более 35 тысяч жителей города.

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