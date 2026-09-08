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УтроNews

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Венгрия высылает десять российских дипломатов

Венгрия высылает десять российских дипломатов

По её словам, дипломаты занимались деятельностью, недопустимой для дипломатов согласно Венской конвенции.

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