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ХАМАС: США дали «зеленый свет» Израилю заявлениями о больницах

ХАМАС: США дали «зеленый свет» Израилю заявлениями о больницах

Палестинская организация ХАМАС прокомментировала заявление Пентагона о том, что радикалы используют больницы в секторе Газа в военных целях, назвав это «зеленым светом» Израилю для совершения большего количества убийств в Газе.

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