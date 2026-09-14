Глава Минэнерго Райт: США готовы поставлять Ирану ядерное топливо

Американские власти готовы снабжать Иран ядерным топливом, если тот откажется от обогащения урана. Об этом заявил глава Минэнерго США Крис Райт в беседе с агентством Bloomberg .
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