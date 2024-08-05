Новый ежедневный шифр в Hamster Kombat: как заработать миллион монет?

Сегодня в популярной мобильной игре Hamster Kombat появился новый ежедневный шифр азбуки Морзе. Этот шифр позволяет игрокам заработать миллион монет, если они смогут правильно расшифровать его до 22:00 по московскому времени.
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