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ФедералПресс

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В Самарской области бьют тревогу из-за роста числа смертей на железной дороге

В Самарской области бьют тревогу из-за роста числа смертей на железной дороге

САМАРА, 15 сентября, ФедералПресс. В Самарской области с января по август 2026 года 24 человека получили непроизводственные травмы на объектах Куйбышевской железной дороги.

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