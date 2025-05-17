В России назвали возможную тему следующих переговоров с Украиной

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предположил, что следующий раунд обсуждений по украинскому конфликту сфокусируется на согласовании механизмов прекращения огняПредседатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предположил, что следующий раунд обсуждений по украинскому конфликту сфокусируется на согласовании механизмов прекращения огня.
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