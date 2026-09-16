Товстик подал в суд на Елену: сумма, которую требует миллиардер с бывшей, удивит

В прошлом году миллиардер Роман Товстик со скандалом развелся с женой Еленой, с которой прожил в браке более 20 лет и растил шестерых детей.
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