«Нива»: история легенды

Кто придумал «Ниву» Известно, что сам автомобиль создавался коллективом, в который вошли дизайнер Валерий Семушкин, главный конструктор Владимир Соловьев, ведущий конструктор Петр Прусов, конструктор Лев Вихко и ведущий испытатель Вадим Котляров.