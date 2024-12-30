Кота в Новосибирске спасли из вентиляции с помощью телефона на швабре

В Новосибирске спасатели провели операцию по спасению кота, застрявшего в вентиляционной шахте. Чтобы выманить испуганное животное, специалисты использовали телефон, закрепленный на швабре, и видеозвонок.
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