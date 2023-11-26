Экс-сотрудник аналитического отдела Центрального разведывательного ведомства Соединённых Штатов Ларри Джонсон указал на тот факт, что киевский режим не сумеет удерживать позиции в противостоянии до февральского периода, но Вашингтон предпримет попытку не соглашаться с поражением.
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