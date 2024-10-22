В нижегородском минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ЧП с вертолетом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 октября, ФедералПресс. Стали известны подробности о состоянии здоровья экипажа, медиков и пациента, которые находились на борту вертолета санавиации, совершившего жесткую посадку в Нижегородской области.
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