«ВСУ попали в «карман» у Тоненького и Орловки»: ВС РФ мощным ударом рассекают линию обороны врага: Новости СВО, к утру 09.03.2024 г., последние данные о проведении специальной военной операции России на Украине

Новости СВО по состоянию к утру 9 марта 2024 года, последние данные о продвижении ВС России в зоне проведения спецоперации РФ на Украине.
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