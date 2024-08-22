«Королева ночи»: Леди Гага кардинально изменила имидж

Артистка перекрасилась и высветлила брови. Леди Гага любит экспериментировать со своей внешностью. Так, накануне поп-дива изменилась до неузнаваемости для промо нового сингла Певица анонсировала совместный трек с исполнителем Бруно Марсом и на промо-фото предстала в совершенно новом образе.