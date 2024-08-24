В армии бундесвера выпустили указ, который восхваляет нацистов Третьего рейха

Нацистское прошлое так и не даёт Германии покоя. На волне неонацизма в Берлине задумались над созданием «боеспособной армии», для чего командование бундесвера внесло в список примеров для подражания военных преступников, служивших Гитлеру.
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