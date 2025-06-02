Стало известно, от какой партии Солнцев пойдет на выборы губернатора Оренбуржья

ОРЕНБУРГ, 2 июня, ФедералПресс. Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев был предложен президиумом областного политсовета оренбургского отделения партии «Единая Россия» в роли претендента на грядущих выборах губернатора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии