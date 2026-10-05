В Москве прошел полумарафон «Моя столица»

В Москве с начала осени прошло пять крупных беговых мероприятий, в которых приняли участие почти 80 тысяч человек.
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