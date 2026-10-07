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Царьград

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Instagram сообщил о смерти известного певца Фредди Джексона

Instagram сообщил о смерти известного певца Фредди Джексона

Американский певец Фредди Джексон скончался в возрасте 70 лет. Семья музыканта подтвердила информацию в Instagram (сеть запрещена в РФ).

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