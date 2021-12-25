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Мощности «Ямал-Европы» пятые сутки остаются невостребованными

Мощности «Ямал-Европы» пятые сутки остаются невостребованными

Мощности газопровода «Ямал-Европа» пять дней подряд остаются невостребованными со стороны Газпрома. Польский участок одной из трех важнейших газовых магистралей, соединяющих ЕС и Россию, в настоящий момент осуществляет реверс из Германии в Польшу.

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