Мощности «Ямал-Европы» пятые сутки остаются невостребованными

Мощности газопровода «Ямал-Европа» пять дней подряд остаются невостребованными со стороны Газпрома. Польский участок одной из трех важнейших газовых магистралей, соединяющих ЕС и Россию, в настоящий момент осуществляет реверс из Германии в Польшу.