Заочно арестован в России. Следователи нашли актера Смольянинова

ТАСС: следователи установили местонахождение покинувшего РФ актера Смольянинова Кирилл Каллиников/РИА Новости Следователи установили местонахождение Артура Смольянинова*, обвиняемого в экстремизме и распространении ложной информации о ВС РФ.
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