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Царьград

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Расследование по коррупции: сын экс-вице-премьера Китая задержан

Расследование по коррупции: сын экс-вице-премьера Китая задержан

В Китае ведется расследование в отношении Лю Тяньжаня, сына бывшего вице-премьера Лю Хэ. Основатель Skycus Capital подозревается в финансовых махинациях.

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