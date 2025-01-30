NatComms: ключевой растительный белок возник за 100 млн лет до первых растений

Нидерландские ученые из Вагенингенского университета обнаружили, что жизненно важный для растений белок ARF, отвечающий за рост и развитие, появился более 600 млн лет назад — на 100 млн лет раньше возникновения первых растений.
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