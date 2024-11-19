«Глубинное государство» в панике!

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Комментарии
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Александр Симаков
Ну никак  эксперты, предсказатели, ясновидцы и  прочие знатоки будущего не успокоятся. Гражданская война в США всё-таки будет, но не сейчас, а потом, в обозримом будущем. (С)  Есть такая шутка, что  цветной революции в США не будет, потому что там нет американского посольства.  Так и с гражданской войной в США - её не будет, потому что &quot;глубинному государству&quot; по фигу, кто будет президентом США и какую он будет проводить политику, а вся эта возня с выборами  и противостояние республиканцев и демократов  - борьба нанайских мальчиков.  Состоявшиеся выборы в США показывают также, как нужно относиться к &quot;предсказниям&quot; Жириновского, который утверждал, что выборов в США в 2024 году не будет, потому что не будет США. Упс... https://t.me/SolovievLive/270189
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