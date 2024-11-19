«Глубинное государство» в панике!

Александр Симаков

Ну никак эксперты, предсказатели, ясновидцы и прочие знатоки будущего не успокоятся. Гражданская война в США всё-таки будет, но не сейчас, а потом, в обозримом будущем. (С) Есть такая шутка, что цветной революции в США не будет, потому что там нет американского посольства. Так и с гражданской войной в США - её не будет, потому что "глубинному государству" по фигу, кто будет президентом США и какую он будет проводить политику, а вся эта возня с выборами и противостояние республиканцев и демократов - борьба нанайских мальчиков. Состоявшиеся выборы в США показывают также, как нужно относиться к "предсказниям" Жириновского, который утверждал, что выборов в США в 2024 году не будет, потому что не будет США. Упс... https://t.me/SolovievLive/270189