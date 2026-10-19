Владимирская область потеряла две позиции в рейтинге научно-технологического развития регионов за 2025 год, получив 44,07 балла вместо прошлогодних 44,85, хотя доля инновационных товаров и услуг в отгруженной продукции выросла до 7,6 процента.
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