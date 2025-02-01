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Воронежские новости

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Воронежский «Факел» проведёт контрольный матч против «Пари НН»

Воронежский «Факел» проведёт контрольный матч против «Пари НН»

Сегодня футболисты воронежского «Факела» проведут товарищеский матч против нижегородского «Пари НН». Сегодня воронежский «Факел», который в эти дни находится в Турции на учебно-тренировочных сборах, проведёт товарищеский матч против клуба из Нижегородской области «Пари НН».

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