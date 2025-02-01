Воронежский «Факел» проведёт контрольный матч против «Пари НН»

Сегодня футболисты воронежского «Факела» проведут товарищеский матч против нижегородского «Пари НН». Сегодня воронежский «Факел», который в эти дни находится в Турции на учебно-тренировочных сборах, проведёт товарищеский матч против клуба из Нижегородской области «Пари НН».