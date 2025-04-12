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Западные танкеры стали активнее перевозить российскую нефть

Западные танкеры стали активнее перевозить российскую нефть

В начале апреля 2025 года доля морских перевозок российской нефти западными танкерами выросла до 43 процентов от количества судов, которые уже загружены в портах на Балтике и в Черном море или забронированы в этом месяце.

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